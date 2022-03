Verissimo, Ludovica Valli risponde alle critiche dopo l’intervista

Beatrice, Eleonora e Ludovica Valli hanno rilasciato una lunga intervista a Verissimo da Silvia Toffanin. La loro presenza, però, ha attirato numerose critiche tanto da spingere la sorella minore a rispondere sui social.

Critiche per l’ospitata delle sorelle

Sotto i post di Verissimo dedicati alle sorelle Valli sono volate parole molto pesanti, insulti e critiche varie. In sostanza, il pensiero che accumuna molti utenti è il seguente: Eleonora e Ludovica sono diventate famose solo grazie a Beatrice. Sarà davvero così? Se le altre sorelle hanno optato per il silenzio, la più piccola ha deciso di rispondere duramente a queste accuse.

Come se non bastasse, la più presa di mira è stata proprio Eleonora perché non ha partecipato ai programmi di Maria De Filippi e si espone meno delle sue sorelle. Anche in questo caso, Ludovica ha deciso di rispondere. Vediamo quindi lo scambio di messaggi con gli utenti. “Devono ringraziare Beatrice, soprattutto Eleonora direi… Secondo me lei qui non ci azzecca nulla” ha commentato un utente su Instagram.

La dura replica di Ludovica

Dopo aver letto queste parole, l’ex tronista non è riuscita a stare in silenzio e ha deciso di rispondere molto duramente: “Io rimango dell’idea che se non si conosce la storia di una persona, bisognerebbe rimanere in silenzio o almeno chiedere in maniera educata”. Successivamente, l’influencer ha continuato: “Detto ciò, parlo per me, non devo ringraziare proprio nessuno, se non me stessa, mia madre e subito dopo i programmi che mi hanno fatto da seconda casa per qualche anno. […] Ho aperto IG e ho cominciato a fare quello che oggi è diventato il mio lavoro quando ancora Beatrice non aveva alcun social o almeno non era il suo mezzo di ‘lavoro’ dato che faceva altro. A volte si fa più bella figura a rimanere in silenzio”.

“Ultima cosa, Eleonora penso abbia fatto benissimo a seguire ciò che oggi noi facciamo. Ha tantissime cose da raccontare, ha tantissime cose da condividere ogni giorno. Il suo profilo è un profilo super positivo… Magari fossero tutti così i profili degli influencer, ci sarebbe molta più positività e meno cattiveria qui sui social” ha concluso Ludovica difendendo sua sorella.

Non così unite

Durante l’intervista, però, i telespettatori hanno notato un atteggiamento di Ludovica abbastanza risentito, soprattutto a causa di alcune frecciatine mandate proprio a sua sorella Beatrice. Dal “santissimo” riferito a Marco Fantini al “Non ci parliamo mai”, la più piccola delle Valli ha dato l’impressione di non essere propriamente unita a sua sorella.