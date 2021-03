Verissimo, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta: “Non me l’aspettavo proprio. Matrimonio? Vediamo”

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono una coppia ormai da quasi due anni e il loro amore è sempre più forte. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne, quando il ragazzo partecipò in veste di tronista e Natalia si trovava in trasmissione per corteggiare Ivan Gonzalez. Dopo due anni, la coppia è stata invitata a Verissimo per parlare del percorso di Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip.

L’AVVENTURA DI ANDREA AL GFVIP – Andrea Zelletta è entrato nella casa più spiata d’Italia senza troppe pretese. Il ragazzo, inaspettatamente, è arrivato al giorno della finale classificandosi quinto e sfidando l’amico Tommaso Zorzi, vincitore di questa edizione. Zelletta è stato molto seguito, soprattutto per la “timidezza” iniziale sbocciata giorno dopo giorno.

LA STORIA CON NATALIA PARAGONI – A Verissimo, Andrea e la sua fidanzata hanno parlato della loro bella storia d’amore nata negli studi di Uomini e Donne. “Non mi aspettavo tutte quelle dimostrazioni d’amore nella Casa perché noi non siamo una coppia da tante parole, ma ci dimostriamo amore nei piccoli gesti” ha svelato Natalia.

La ragazza si è detta molto orgogliosa di Andrea Zelletta perché si è fatto conoscere per la semplicità ed educazione. La Toffanin è infatti rimasta sorpresa e ha detto: “Da fuori dico che non ti ha mai mancato di rispetto”. Insomma, nonostante la semplicità, Andrea è rimasto nel cuore di molti.

NATALIA E ANDREA PRESTO SPOSI? – Successivamente, si è parlato del capitolo matrimonio. Quest’idea non è del tutto estranea, anzi, l’ex tronista ci stava pensando. Tuttavia, ha poi affermato che al momento non hanno fretta anche se non vorrebbero far passare troppo tempo. Cosa pensate di questa coppia?