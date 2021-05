Verissimo, Paola Di Benedetto svela: “Io e Federico abbiamo litigato”

Paola Di Benedetto e Federico Rossi, nonostante gli alti e bassi, sono una coppia molto solida. Il periodo del tradimento del cantante è ufficialmente passato, segno che il loro amore è più forte di tutto. Ospiti da Verissimo, i due si sono raccontati e hanno svelato dei retroscena.

PAOLA E FEDERICO HANNO DISCUSSO – Dopo aver chiacchierato e presentato la nuova hit estiva del cantante, l’ex madre natura ha fatto una dichiarazione che ha lasciato la conduttrice senza parole. A quanto pare, Paola Di Benedetto e Federico Rossi nella notte hanno avuto una pesante litigata.

“Noi siamo stranissimi Silvia… Tieni conto che stanotte abbiamo litigato… Ci siamo praticamente tirati per i capelli… E io gli dicevo: Ma ti rendi conto che domani dobbiamo andare da Silvia?” ha ammesso l’ex vincitrice del GFVip.

Silvia Toffanin è rimasta senza parole e ha replicato: “Avete litigato stanotte? Davvero? Spero non per me”. “No no, non c’entri tu Silvia. Abbiamo litigato per delle stupidaggini come al solito…” ha continuato Paola Di Benedetto.

“Questa è la dimostrazione che il nostro rapporto è come stare sulle montagne russe” ha concluso l’ex madre natura di Ciao Darwin. Insomma, la coppia sicuramente non si annoia mai. E il matrimonio?

PER ORA NESSUN MATRIMONIO – Silvia Toffanin ha poi chiesto alla coppia del matrimonio. Federico Rossi ha detto che per ora l’unico matrimonio è quello del suo amico Benji con Bella Thorne: “Per il nostro c’è invece ancora d’aspettare…”.