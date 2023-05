Verissimo, Pietro Orlandi: “Non prendo soldi per venire in TV”

Nonostante siano trascorsi 40 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, avvenuta nel giugno del 1983, il fratello Pietro non ha mai perso le speranze. Intervistato recentemente a Verissimo, l’uomo ha nuovamente parlato della sorella e sulla sua lotta per scoprire la verità.

“Non prendo soldi per venire in TV” – Ospite nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, Pietro ha nuovamente parlato della sparizione di sua sorella. Una lotta, quella dell’uomo, che dura da decenni e che gli è costata non poche critiche da una fetta di persone.

La scomparsa di Emanuela Orlandi è avvolta da un oscuro velo di mistero che vede protagonista anche il Vaticano. Sulla riapertura dell’inchiesta sulla complicità da parte del Vaticano, Pietro si è così espresso:

“Questa inchiesta qualche passo in avanti lo deve fare, ma potrebbe durare pochissimo perché sono convinto che dentro il Vaticano sanno benissimo come sono andate le cose”

Davanti ad alcune sue dichiarazioni, principalmente quelle su Papà Wojtyla, in molti hanno storto il naso. Inoltre, davanti a tutte le apparizioni TV fatte dal fratello di Emanuela, in tanti hanno iniziato ad accusarlo di star sfruttando il caso della sorella per notorietà.

Sulle speculazioni riguardo un possibile guadagno sul caso della scomparsa della ragazza, Silvia Toffanin ci ha tenuto a chiarire: “Orlandi non ha percepito alcun cachet”. A intervenire, durante l’intervista, è stato anche Pietro Orlandi: “Non prendo soldi. Le critiche? Ormai sono abituato”.