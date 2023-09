Verissimo, Raimondo Todaro a cuore aperto: “Con Francesca Tocca va tutto bene, siamo birichini”

Silvia Toffanin è tornata ad incantare lo studio di Verissimo per questa nuova edizione. Tanti gli ospiti, tra i quali Raimondo Todaro, il quale si è raccontato a tutto tondo. Il ballerino professionista ha parlato anche della presunta crisi estiva con sua moglie, la professionista di Amici Francesca Tocca.

Nessuna crisi, solo alti e bassi

Per diverse settimane, si è fatta strada la voce di una presunta crisi nera tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Tutto è iniziato da una segnalazione condivisa da Deianira Marzano secondo la quale una sua fan avrebbe assistito ad un forte litigio tra i due. Da lì, i follower hanno iniziato a notare dei comportamenti ambigui sui social. Tuttavia, Todaro ha deciso di rispondere a queste voci e per farlo ne ha approfittato dello spazio a Verissimo:

“Con Francesca è un amore ballerino, ci conosciamo da piccoli. Va tutto bene, siamo birichini. Ci amiamo tanto, ma ci sono alti e bassi. Quest’estate abbiamo avuto una discussione in un ristorante. Lei è molto impulsiva e quindi si è alzata per schiarirsi le idee e così sono nati i gossip. Lei non mi ha mai dato modo di essere geloso, ma di base sono gelosissimo. Se ci fosse motivo lo sarei molto da bravo siciliano”.

Problemi di salute

Successivamente, il ballerino professionista ha ammesso di aver avuto un problema di salute nel 2020, quando iniziò a lavorare ad Amici. Lì scoprì di avere due tumori maligni: “Nasce tutto da un’appendicite. L’intervento dura 4 ore, perché l’appendice aveva bucherellato l’intestino. Da lì ho fatto dei controlli di routine. Stavo entrando in sala prove con Lorella e la Maestra Celentano e mi arriva la telefonata.

Mi hanno detto che avevo due tumori maligni. Il lavoro è stata la mia fortuna. Mi operavo e tornavo, anche se fisicamente ero a pezzi. Cercavo di sorridere e di non far vedere a nessuno che stavo male. Non volevo che mi guardassero con occhi diversi e che mi trattassero male. Per adesso sono fuori pericolo”.

Todaro tornerà ad Amici

Infine, la domanda che tutti si sono fatti in questo periodo: rivedremo Raimondo Todaro ad Amici? La risposta è sì: “Tornerò ad Amici è vero quello che avete letto. Sono molto felice, è un programma che adoro. Per me non è lavoro, è passione. La mia vittoria da professore dell’anno scorso è inspiegabile, non ci ho dormito la notte. Mattia mi ha regalato la gioia più grande. Ero al settimo cielo per lui ed è stata davvero una vittoria meritata”.