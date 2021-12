Verissimo, Stefania Orlando parla per la prima volta della crisi con il marito: “Non riuscivo a dialogare”

Stefania Orlando ha partecipato alla puntata di Verissimo andata in onda ieri pomeriggio su Canale 5. L’ex gieffina ha parlato a lungo dei suoi progetti ma anche della crisi con il marito Simone Gianlorenzi dopo essere uscita dal reality. La donna ha spiegato che, nonostante gli alti e bassi, il programma l’ha aiutata a superare delle insicurezze. Vediamo cosa hanno riportato i colleghi di Isa&Chia.

La difficoltà di tornare alla realtà dopo sei mesi

“È stato difficile, paradossalmente ho fatto presto ad abituarmi, quando sono entrata dentro la Casa, rispetto invece al tornare alla realtà, riappropriarmi della mia vita, e riprendere in mano tutto quello che avevo lasciato, credevo fosse facile, invece è stato molto, molto difficile. Avevo un senso di rifiuto“ ha esordito Stefania a Silvia Toffanin.

Crisi con il marito

Per la prima volta, la Orlando ha parlato in tv della crisi avvenuta dopo il reality con il marito Simone Gianlorenzi: “Adesso sono tornata una donna serena, però per un po’ di mesi ho avuto un rifiuto per tutte le persone che amavo, e che adesso continuo ad amare. Anche con mio marito… non che avessi qualcosa nei suoi confronti, non che non lo amassi più, ma non riuscivo a riprendere i rapporti che avevo prima, neanche il dialogo che avevo prima, non mi aprivo, ero chiusa a riccio, sotto tutti i punti di vista. E questo ovviamente ha creato dei problemi in una coppia che andava avanti da 13 anni, noi non abbiamo mai avuto crisi, questa è stata la prima volta”.

Senso di colpa e crisi passata

Stefania si è commossa parecchio nel parlare di questa crisi che ha attraversato con Simone, tuttavia ora le cose sono tornate come prima, le serviva solo il tempo per metabolizzare il tutto. “Avevo assaporato per la prima volta nella vita la possibilità di non avere alcuna responsabilità, questa cosa mi aveva resa un po’ egoista. Mi sono sentita molto in colpa nei confronti di mio marito, perché Simone è stato sempre un marito molto, mi commuove parlarne. Lui forse è l’unica persona che veramente mi ha capita, sempre, e quindi avevo questo forte senso di colpa nei suoi confronti, ma non lo ammettevo neanche a me stessa, questo egoismo, che adesso riconosco, io non lo capivo” ha detto.

“Lui è stato talmente forte, talmente bravo, che ha saputo aspettare, non ha mai premuto l’acceleratore, ha capito, come mi ha sempre capita… ha capito che sua moglie era tornata fisicamente, ma doveva ancora tornare, e poi sono tornata, per fortuna. E ho ripreso in mano tutto, e sono stata felicissima di riprendere in mano tutto, le mie responsabilità, la mia vita, perché io sono entrata al Grande Fratello come donna felice, appaga e risolta, sono uscita che non ci capivo più nulla, e adesso finalmente sono tornata com’ero, e sono felice” ha concluso Stefania.