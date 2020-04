Verissimo, manda in onda i video messaggi di Giulia De Lellis e Andrea Damante: i fan rimangono delusi

Come tutti i sabato, anche oggi pomeriggio, 11 aprile, è andato in onda Verissimo. Protagonisti dei video messaggi mandati al programma di Silvia Toffanin sono Giulia De Lellis e Andrea Damante. I fan dei due, però, sono rimasti delusi dai due.

VERISSIMO – Come vari programmi di Mediaset, anche il salotto di Silvia Toffanin si è dovuto adattare all’emergenza Coronavirus. Verissimo, come anche Uomini e Donne, La repubblica delle donne, Domenica Live e Forum, sono stati sospesi. Il programma della Toffanin, però, non si è fermato. Infatti, dal 21 marzo è tornato, ma mandando in onda le varie repliche. “Verissimo – Le storie”, racchiude le varie interviste fatte durante la stagione 2019-20. Inoltre, vengono mostrati anche i video messaggi di noti personaggi che sono stati anche ospiti del programma. Oggi, i protagonisti sono stati i brevi filmati mandati da Giulia e Andrea che nell’ultimo periodo sono finiti al centro del gossip.

IL VIDEO MESSAGGIO DI GIULIA – Tra un’intervista e un’altra, è stato mostrato il breve filmato di una delle più discusse e note influencer dell’ultimo periodo: Giulia De Lellis. Una sorridente Giulia, baciata dal sole del suo terrazzino a Pomezia, ha voluto raccontare la sua quotidianità. Ha rivelato di starsi vivendo quella quotidianità familiare che le era mancata, vista la sua vita caotica visti i suoi tanti impegni lavorativi. Inoltre, durante questa quarantena l’ex corteggiatrice si sta dedicando a se stessa, iniziando anche a dedicarsi alla cucina. La De Lellis ha anche aggiunto: “Mi sto dedicando ad alcuni affetti che avevo messo un po’ da parte, mi sto dedicando ad un sacco di nuove cose e sicuramente la prima cosa che farò quando finirà questo periodo sarà venire a raccontarle da voi con estremo piacere”. Velatamente, la bella romana ha confermato la presenza di Damante e della seconda possibilità che entrambi hanno deciso di concedersi.

LE PAROLE DI ANDREA – Damante, l’altro protagonista dei video mesaggi di oltre, ha raccontato: “Sono a Roma in piacevolissima compagnia. Ho trovato una routine per poter far trascorrere la giornata nel migliore dei modi e per poter sviluppare cose del mio lavoro che ho mai potuto approfondire per mancanza di tempo visto che ero sempre su un aereo“.

LA DELUSIONE DEI FAN – I follower dei Damellis hanno atteso con molta impazienza di vedere i due ex protagonisti di Uomini e Donne. I fan, però, sono rimasti delusi. Infatti, sebbene sia ormai ufficiale che i due stiano trascorrendo la quarantena insieme, Giulia e Andrea hanno deciso di fare due filmati, non menzionando la loro situazione attuale.