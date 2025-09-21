Verona 1-1 Juve, rischio ripetizione della partita? L’annuncio di Pistocchi

Finisce 1-1 al Bentegodi tra Hellas Verona e Juventus, ma il risultato del campo viene subito messo in secondo piano dalle polemiche che hanno infiammato il post gara. Igor Tudor, tecnico della Juventus, non ha nascosto la propria amarezza: “Il Napoli gioca tre partite in nove giorni, la Juventus tre partite in sette. È giusto? C’è qualcosa che non torna. Non possiamo sempre essere trattati in maniera diversa”.

Il riferimento al calcio di rigore contro i bianconeri è il vero nodo della serata. Una decisione che ha lasciato di stucco l’ambiente bianconero e che ha alimentato la rabbia dei tifosi.

A rincarare la dose è arrivato il giornalista Maurizio Pistocchi, che attraverso i suoi canali ufficiali su X, ha scritto: “Incredibile a Verona: dopo l’OFR l’arbitro Rapuano concede il rigore all’Hellas Verona per un fallo di mano del numero 15 Kalulu: peccato che il mani non sia il suo ( si trova a 2 metri) ma di Joao Mario. Si tratta di clamoroso errore tecnico (scambio di persona) che se certificato in referto comporterebbe la ripetizione della partita”.

Le parole di Maurizio Pistocchi, che ha parlato di “errore tecnico” a proposito della confusione di Rapuano, difficilmente avranno seguito concreto. In realtà non c’è stato alcun errore regolamentare, ma solo un annuncio impreciso del direttore di gara dopo il controllo al monitor: uno scivolone comunicativo, figlio della tensione, che non incide minimamente sulla validità della partita.