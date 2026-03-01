Verona-Napoli, due notizie positive (ed una negativa) dopo la vittoria di ieri

Il Napoli conquista una vittoria preziosa al Bentegodi contro l’Hellas Verona, imponendosi al termine di una gara più complicata di quanto possa dire il risultato finale. Gli azzurri sanno soffrire, colpiscono nel momento giusto e tornano a casa con tre punti fondamentali per il prosieguo della stagione, confermando la propria solidità nei match che contano.

Dalla sfida emergono due notizie positive per il gruppo guidato da Antonio Conte. La prima è il ritorno al gol di Romelu Lukaku, una rete pesante che restituisce fiducia all’attaccante belga e all’intero reparto offensivo. Un segnale incoraggiante in vista del rush finale, dove il Napoli avrà bisogno dei suoi uomini chiave al massimo della condizione.

La seconda buona notizia riguarda la classifica: una vittoria che pesa tantissimo in ottica qualificazione alla Champions League. I tre punti conquistati a Verona permettono agli azzurri di restare pienamente in corsa per l’Europa che conta, mantenendo alta l’attenzione sulle dirette concorrenti e rafforzando le ambizioni stagionali.

La nota negativa, però, riguarda l’infermeria. I lungodegenti del Napoli, Kevin De Bruyne e Zambo Anguissa, hanno finalmente recuperato dai rispettivi infortuni, ma servirà ancora tempo prima di rivederli stabilmente in campo. Ci vorrà almeno un altro mese prima che possano partire titolari e garantire continuità, una situazione che impone prudenza e che Conte continuerà a gestire con attenzione fino al termine del campionato.