Verona-Napoli, i tifosi criticano Demme: “Calciatore inutile, ho visto solo passaggi all’indietro”

Il Napoli non è riuscito a portare a casa tre punti fondamentali per chiudere il discorso Scudetto nella partita di Serie A contro l’Hellas Verona. Allo stadio Diego Armando Maradona, i pensieri erano solo alla Champions League e alla partita che si disputerà martedì allo stadio.

Luciano Spalletti, per far riposare i big, ha schierato principalmente seconde linee. Tra questi, anche il centrocampista Diego Demme, il quale ha disputato la sua prima partita da titolare in questa stagione.

Il calciatore è stato, però, non solo bocciato dai quotidiani, ma anche dagli stessi tifosi, i quali si aspettavano una prestazione diversa da parte dell’italo-tedesco: “Lo ricordavo migliore, forse Spalletti fa bene a non utilizzarlo“, “Ho visto solo passaggi all’indietro, ha avuto un rendimento calante“, “Come fa ad indossare ancora la maglia del Napoli? Non mi sembra un calciatore da squadra da Scudetto“, sono alcuni dei commenti ritrovati sulle pagine ufficiali del club azzurro, Facebook ed Instagram.

Fatto sta che, dopo un anno tra panchina ed infortuni, non è facile ritrovare la forma giusta alla prima occasione. Demme è sicuramente un centrocampista importante per il Napoli e il suo poco utilizzo ne risente.