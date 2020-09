Veronica Burchielli, Instragram: velate frecciatine ad Alessandro Zarino

Nonostante la burrascosa avventura a Uomini e Donne, sembrava che la storia tra Alessandro Zarino e Veronica Burchielli potesse avere un lieto fine. Sfortunatamente a pochi mesi dalla loro uscita dal programma, la loro relazione è giunta al capolinea. Dalle ultime IG Stories della Burchielli, sembrerebbe che tra i due non scorra buon sangue.

VELATE FRECCIATINE – Nelle scorse ore, la ragazza ha dato la possibilità ai follower di porle qualche domanda. Inevitabilmente, sono state tante le domande riguardante Alessandro. Sono state proprio le risposte di Veronica a far capire che i due ex non sono rimasti affatto in buoni rapporti.

Non sono mancate velate frecciatine chiaramente indirizzate all’ex tentatore. Una fan di Veronica le ha infatti scritto: “Zarino troppo pieno di sé. Ok bel fisico, ma…Fly down, le donne siamo noi”. A questa affermazione, la donna ha risposto: “Proud Girl!”.

Le parole dell’ex tronista non hanno fatto altro che portare alla luce ciò che pensa di Alessandro. Sono stati vari i follower di Veronica Burchielli che hanno manifestato antipatia nei confronti dell’ex fidanzato della ragazza. L’ex tronista non ha fatto altro che condividere il pensiero dei suoi utenti.

E ALESSANDRO? – Davanti a queste risposte che appaiono delle vere e proprie frecciatine indirizzate all’ex tronista, non c’è stata alcuna replica. Da parte di Zerino, infatti, c’è stato silenzio.