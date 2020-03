Veronica Burchielli racconta uno sconcertante retroscena sul suo trono

Il pubblico di Uomini e Donne difficilmente si dimenticherà facilmente del percorso di Veronica Burchielli. La ragazza, infatti, ha iniziato il suo percorso come corteggiatrice di Alessandro Zarino, rifiutandolo poiché non credeva alla sincerità della sua scelta. Una volta sul trono, però, Veronica non è riuscita a togliersi dalla testa Alessandro, arrivando a chiedere di rivederlo per poi uscire dallo studio con lui. Nonostante qualche scossone, la loro storia va a gonfie vele. Riguardo la sua avventura nel programma, la Burchielli ha deciso di rivelare uno sconcertare retroscena su Instagram.

“Il trono? Non l’ho vissuto bene” – Solo pochi minuti fa, Veronica ha voluto sfogarsi sui social. Tramite le sue IG Stories, la ragazza ha parlare del suo periodo sul trono che ha lasciato senza parole i follower. A portare la donna a parlarne sono state le domande dei fan riguardo la sua poca presenza social. “Non l’ho vissuto bene, pensavo ad Alessandro e avevo tanti sensi di colpa. Non sono superficiale e mi facevo mille problemi”, ha raccontato l’ex tronista, ma non è finita qui.

“Ero arrivata quasi all’anoressia” – Questo suo malessere, ha portato la Burchielli ha mangiare sempre di meno fino a perdere l’appetito: “Non è facile parlarne ora, ma ero arrivata quasi all’anoressia. Stavo male e avevo dolore allo stomaco se non mangiavo”. Fortunatamente, l’ex tronista di Uomini e Donne è riuscita a superare questo periodo buio grazie alla sua famiglia e ad Alessandro. “Non ero sui social perché mi vergognavo, non uscivo nemmeno di casa”, ha così concluso la ragazza.