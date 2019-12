Veronica Burchielli: risponde alle domande hot dei fan

Una delle coppie di Uomini e Donne che ha fatto più discutere durante quest’ultima edizione è quella formata da Veronica Burchielli e Alessandro Zarino. Non si può certo dire che tra di loro sia stato tutto rose e fiori, anzi, la loro è stata una storia insolita rispetto alle altre nate all’interno del programma.

Proprio per il loro particolare percorso, l’ex tronista, la Burchielli, è stata sommersa dalle domande sui fan. Molte di queste vogliono sapere i dettagli piccanti della loro relazione.

LE DOMANDE HOT DEI FOLLOWER – Veronica, davanti alle varie domande hot, si è dimostrata molto riservata riguardo la sua sfera intima. Alla domanda riguardo la sua posizione preferita, la ragazza ha voluto rispondere: “Mmm aspetta… mmm… ci sto pensando, ah sì! Auguri anche a te e famiglia”. Oppure, a chi le ha chiesto la sua prima volta con il fidanzato, l’ex tronista ha direttamente taggato Zarino: “Credimi, hanno il tarlo”.

C’è stato chi è sceso ancora più nel dettaglio, chiedendo dimensioni. La Burchielli, con la sua solita ironia: “Allora… di seno porta una terza coppa C direi. Ha più petto di me sicuramente”. Come è giusto che sia, la coppia vuole viversi con riservatezza, volendosi vivere il tutto a 360 gradi.

VERONICA PRONTA A VOLARE IN AUSTRALIA? – Sebbene la loro storia sia iniziata da poco, i due sono già pronti a compiere i loro primi fatti. La Burchielli si è infatti detta pronta ad una convivenza con l’ex tentatore. Inoltre, ha voluto anche spiegare cosa accadrebbe davanti all’eventualità di un ritorno in Australia da parte di Alessandro. “Non so, sarebbe un passo molto impegnativo… sicuramente non la farei a distanza, devo viverla una persona, sono molto carnale e affettuosa come ragazza, non sono una che ha paura di stravolgersi la vita. So dirti che ascolterò il mio cuore e farò ciò che riterrò più giusto per Veronica… Andiamo per gradi”