Veronica Ciardi, tutto sull’evoluzione dell’ex gieffina ora moglie di Bernardeschi

Il matrimonio di Federico Bernardeschi, soprattutto dopo la fama acquisita dal giocatore, come accaduto per tutti gli altri suoi compagni, data la vittoria di Euro 2020, è stato sicuramente uno degli eventi più chiacchierati dell’estate.

A far scalpore non solo il look del neo laureato campione d’Europa, che ha sfoggiato un abito tutto fuorché sobrio, accompagnato da una vistosa capigliatura color biondo platino, ma anche la bellezza di sua moglie, Veronica Ciardi.

Veronica non era nuova ai riflettori; si era infatti tanto parlato di lei anche dopo la sua partecipazione al Grande Fratello, durante la quale colpì molto il suo legame instaurato con Sarah Nile: ma ecco come è cambiata la modella dal debutto in tv a oggi.

L’evoluzione di Veronica Ciardi

Veronica Ciardi è nata a Roma nel 1985 ed è diventata famosa nel 2010, ma prima del Gf aveva già debuttato in tv, aveva infatti partecipato a Miss Italia. Durante il concorso venne ricordata da tutti per i suoi lunghi capelli lisci e neri e il piercing sul labbro, oltre che per i suoi numerosi tatuaggi sul corpo.

Veronica Ciardi ha fatto ricorso alla chirurgia?

Come riportato da Fanpage, “La moglie di Bernardeschi non ha mai nascosto di essersi servita della chirurgia per modificare il suo aspetto e fin dai tempi del Grande Fratello ha dichiarato di essersi sottoposta ad alcuni ritocchini. Questi ultimi risalgono a qualche anno prima del reality e riguardano il seno, le labbra e il naso. Negli ultimi anni ha poi preferito prendersi una pausa dallo spettacolo per dedicarsi alla vita da mamma, dunque non ha più rilasciato alcuna dichiarazione su degli altri presunti ritocchini”.