Veronica Ferraro, l’annuncio della gravidanza: la gioia di Chiara Ferragni

Veronica Ferraro è in dolce attesa! L’influencer e cara amica di Chiara Ferragni ha dato la notizia della sua gravidanza sui social, condividendo con i suoi follower un emozionante video che racconta il suo percorso verso la maternità. Ovviamente non è mancato il messaggio dell’imprenditrice digitale, che ha commentato con gioia la lieta notizia.

ZIA ANCORA UNA VOLTA – Veronica e il marito Davide Simonetta, sposato lo scorso settembre, stanno aspettando il loro primo figlio. Una gioia che arriva dopo un lungo e difficile cammino, che la coppia ha affrontato con determinazione, grazie alla fecondazione assistita.

“Ci sono momenti dentro a ogni vita che non si possono raccontare”, ha scritto Veronica nel post, accompagnato dal video che mostra momenti delicati e intimi della sua esperienza. “Non c’è una parola giusta per la speranza, per i silenzi dopo ogni test negativo e per le attese. Dentro a ogni coppia c’è un oceano senza fine di gioie immense di futuro e di sconfitte. Queste immagini sono solo un momento della gioia che abbiamo provato negli ultimi 4 mesi perché le cose più grandi le abbiamo vissute e basta. Ti aspettiamo. Ti abbiamo sempre aspettato.”

Nel video, la futura mamma rivela anche il sesso del bebè in arrivo: “Ho appena scoperto che sarà un maschio, me lo aspettavo dal primo momento, anche se tutti mi dicevano ‘hai la faccia di una che aspetta una femmina’”. Una notizia che ha emozionato non solo Veronica e Davide, ma anche gli amici più cari della coppia, che hanno subito commentato l’annuncio sui social.

Chiara Ferragni, che da sempre è al fianco di Veronica, ha scritto un messaggio dolce e affettuoso: “Troppo felice per voi. La zia ti aspetta”. Un supporto che, nonostante i momenti difficili che ha vissuto recentemente, Chiara ha voluto dare all’amica, pronta a diventare mamma.

Anche Valentina Ferragni, sorella di Chiara, ha espresso la sua felicità: “Un’emozione stupenda poter condividere questo stupendo percorso con voi”. E ancora, Giulia Salemi, che ha appena avuto un bambino, ha scritto: “Te l’avevo detto che era l’annata dei maschietti. Così felice per voi”.