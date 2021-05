Veronica Peparini: chi è l’ex marito Fabrizio Prolli

Attualmente Veronica Peparini è fidanzata con Andreas Muller, ballerino professionista di ”Amici”, che vinse anche il programma qualche anno fa. Non tutti sanno, però, che l’ex ballerina e attuale coreografa è stata già sposata con un uomo di nome Fabrizio Prolli, con il quale ha avuto due bambini: Daniele e Olivia.

La piccola Olivia ha avuto modo di farsi conoscere dal pubblico di canale 5, in quanto in una puntata del serale ha avuto un ruolo importante in una coreografia fatta dalla madre stessa con Giulia Stabile, che proprio ieri sera ha vinto ”Amici” 20. In quell’occasione ha mostrato tutto il suo talento, pur essendo ancora molto piccola.

CHI è FABRIZIO PROLLI, EX MARITO DI VERONICA PEPARINI – Fabrizio Prolli è nato a Roma e ha 37 anni. Ha lavorato anche lui ad ”Amici” come ballerino professionista durante gli anni 2016-2017. Il suo matrimonio con Veronica Peparini, però, è da precisare, è finito prima che lei incontrasse il ballerino Andreas Muller.

E’ comunque un ballerino di tutto rispetto, in quanto ha avuto modo di viaggiare in tutto il mondo, anche con grandi professionisti. Kylie Minogue lo ha scelto per prendere parte all’All The Lover World Tour. Anche la cantante Alessandra Amoroso lo ha voluto per la partecipazione ad alcuni suoi concerti.

In passato, ha partecipato anche al programma musicale ”top of the Pops”, ”Quelli che il calcio” e ”Miss Italia”. Ha lavorato anche insieme a Heather Parisi e Kledi, ballerino che ha anch’esso partecipato ad ”Amici” come professionista. Giuliano Peparini, fratello di Veronica Peparini, è stato uno dei suoi insegnanti, contribuendo così alla sua formazione. Per vedere una sua foto clicca qui.