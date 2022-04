Veronica Peparini, in crisi con Andreas? “Cerchiamo di supportarci in tutto”

Solo poche settimane fa Andreas Muller si lasciava andare ad un lungo sfogo, parlando anche di Veronica Peparini, sua compagna. Ospite a Verissimo, la coreografa ha deciso di parlare di quanto sta attraversando il ballerino.

“Cerchiamo di supportarci in tutto” – Nel salottino televisivo di Silvia Toffanin, la Peparini ha parlato della sua storia con Muller. In molti, infatti, hanno pensato che tra lei e Andreas ci fosse aria di crisi. Sul difficile periodo che sta attraversando il ballerino, la Peparini ha dichiarato:

“Lui vive sicuramente un momento difficile, più che difficile umano come tante persone che hanno momenti alti e bassi, è normale che ci siano. E lui l’ha voluto condividere con tutti quanti, ha preferito parlare di questa cosa perché è stato giusto così per lui. Sicuramente il ginocchio, l’operazione, le sue piccole insoddisfazioni influiscono. Quando uno non sta al massimo questo si ripercuote su tutta la sua vita. Su ciò che vive, anche per le persone che hai accanto”.

In molti, dopo lo sfogo di Andreas sui social, hanno subito pensato che tra lui e Veronica Peparini ci fosse aria di crisi. Per questo la coreografa ha deciso di parlarne, chiarendo così la situazione:

“Sarebbe finto impossibile vivere tutto il resto bene se non stai al massimo. Questo non vuol dire che tra noi ci siano problemi. Cerchiamo di supportarci in tutto”.