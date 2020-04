Veronica Peparini: Lavoro, vita privata e curiosità

Chi è

Nome: Veronica Peparini

Età: 49 anni

Data di nascita: 25 febbraio 1971

Professione: Coreografa

Luogo di Nascita: Roma

Altezza: 168 cm

Peso: 57 kg

Segno Zodiacale: Pesci

Segni particolari: tatuaggio della sirenetta Ariel sul braccio sinistro; sullo stesso braccio è presente anche il tatuaggio di una catena decorativa

Biografia

Coreografa e ballerina, inizia a studiare danza da giovanissima, tanto che già a 11 anni è nella scuola di Renato Greco. Perfeziona poi i suoi studi di danza in Italia e all’estero.

Lavoro e carriera

Dopo aver compiuto studi specialistici in danza, entra a far parte di diversi show a livello nazionale e internazionale. Ha dunque l’opportunità di lavorare con artisti del calibro internazionale come Luciano Pavarotti, Renato Zero, Claudio Baglioni e Giorgia, per citare alcuni dei nomi più celebri in Italia, e Geri Halliwell, Robbie Williams, Kylie Minogue e Ricky Martin, per quanto attiene alcuni dei nomi più famosi all’estero.

Dopo aver condotto una ottima carriera da ballerina professionista, a 34 anni decide di iniziare l’attività di insegnamento, entrando nella scuola del ballerino Kledi Kadiu. Diventa così coreografa per teatro, musica e televisione.

Tra i suoi lavori più noti ci sono quelli per Franco Dragone, il creatore del Cirque du Soleil, per cui cura diversi show nazionali e internazionali.

La notorietà al grande pubblico arriva comunque nel 2013, quando partecipa al programma Amici di Maria De Filippi come insegnante e coreografa. Lavora in tv anche per Miss Italia e Top of the pops.

Vita privata

Veronica Peparini è sposata con Fabrizio Prolli, di professione ballerino. Dall’unione della coppia sono nati Daniele e Olivia, dei quali si hanno poche notizie. È chiaro il corretto intento della coppia di tutelarne la riservatezza e la privacy.

A metà 2019, però, Veronica ha ammesso sui social di avere iniziato una relazione con Andrea Muller, suo allievo ad Amici. La relazione è stata “ufficializzata” con una foto pubblicata sui canali social. La relazione con Prolli pare fosse in crisi da tempo.

Curiosità

Passando ai pettegolezzi, non possiamo non condividere le informazioni suggerite dal magazine CiaoStyle.it

Contrariamente ad altri insegnanti della scuola di Amici, Veronica Peparini è particolarmente apprezzata per il suo carattere dolce e gentile. Proprio per questo motivo ha stretto legami molto forti con diversi studenti e… non è un caso che si scontri spesso con Alessandra Celentano, che ha invece un atteggiamento generalmente molto più deciso nei confronti degli studenti.

Il fatto che Veronica Peparini stringa un rapporto piuttosto sincero e di reciproca stima nei confronti degli studenti non è una novità. Alcuni dei ragazzi che sono usciti da Amici sono infatti rimasti tra i suoi collaboratori più fedeli.

Come abbiamo già rammentato, tra i suoi allievi preferiti c’è stato Andreas Muller. Quando erano in pochi a sostenerlo, Veronica l’ha invece supportato con particolare fiducia. Una fiducia che è stata ampiamente ripagata, visto e considerato che Andreas ha vinto l’edizione 2017 del programma. Secondo i maligni… in realtà la passione per Andreas non sarebbe stata solamente professionale, quanto anche e soprattutto fisica. E, effettivamente, il fatto che a distanza di due anni i due abbiano ufficializzato la relazione potrebbe essere una conferma di tutto ciò…

