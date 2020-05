Veronica Peparini: lei e Andreas diventeranno genitori?

Dopo la prima puntata di Amici Speciali a suscitare non poche domande è stata l’assenza di un volto amato del programma. Si tratta di Veronica Peparini, una dei tre insegnanti di ballo del talent. È intervenuta lei stessa, oltre che il programma, a spiegare il perché di questa assenza. La ballerina, inoltre, si è trovata al centro di altri rumors.

“Bisogna sapersi fare da parte” – A spiegare il motivo dietro la sua assenza nel nuovo format di Amici è la stessa Veronica. Tramite una IG Story, l’insegnante ha spiegato che alcune volte “bisogna sapersi fare da parte”. Vista la presenza di Andreas Muller, il suo fidanzato, nella schiera dei concorrenti, la donna ha preferito rimanere dietro le quinte. La Peparini ha infatti spiegato di starsi occupando delle coreografie, aiutando così il fratello Giuliano.

LA PEPARINI AL CENTRO DEL GOSSIP – La loro è una coppia che ha fatto discutere, su cui sono piovute critiche, ma anche tanti complimenti. I due, infatti, si mostrano sui social sempre più innamorati e inseparabili. Recentemente, sono finiti al centro del gossip per alcune voci che vedrebbero la ballerina in dolce attesa. Il tutto è nato da un post su Instagram di Andreas dove annunciava che presto sarebbe diventato papà. Qual è la verità?

LA VERITÀ – A far chiarezza riguardo questo mistero è stata proprio Veronica Peparini. Su Instagram, Muller ha deciso di rispondere alle domande dei fan tramite una diretta sul social. La prima in assoluto è stata proprio riguardo la presunta gravidanza di Veronica, a cui quest’ultima ha risposto così:

“Ma dove sta scritta questa cosa? Negli ultimi giorni ce la stanno chiedendo in tantissimi. Non so perché… Cos’avete visto? Comunque no, non sono incinta. Ma perché lo chiedete? Non è che forse tu– rivolgendosi al compagno –avevi detto di diventare papà per via dell’arrivo della cagnolina Diva? Lo sanno loro e noi non sappiamo di aspettare un figlio!”.

Riguardo a delle possibili nozze, il ballerino ha preferito prenderla sul ridere, non dando una risposta chiara. La Peparini, invece, ha rispondo con un semplice “Vedremo”.