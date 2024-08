Veronica Peparini, un suo video finisce al centro delle polemiche: “Anche lei è passata dal chirurgo?”

Nei giorni scorsi a finire al centro delle polemiche è stato il video pubblicato da Veronica Peparini. Ad essere duramente attaccato dagli hater è stato il fisico dell’ex insegnante di danza di Amici.

“Anche lei è passata dal chirurgo?” – Sono trascorsi cinque mesi da quando Veronica è diventata mamma delle gemelline Ginevra e Penelope, avute da Andreas Muller. Entrambi ex volti di Amici, i due sono stati spesso criticati per la loro differenza d’età. Nonostante tutto, però, la love story tra i due ballerini è proseguita a gonfie vele, tanto che i due hanno deciso di allargare la famiglia.

Sebbene l’arrivo delle gemelline sia stato un evento di gioia, i leoni da tastiera non si sono affatto placati. Pochi mesi fa è stato duramente attaccato Andreas, tanto da spingerlo a intervenire personalmente sui social. Nei giorni scorsi è stato il turno di Veronica, aspramente criticata per il fisico mostrato in un recente video.

Il tutto ha avuto inizio dopo che la coreografa ha pubblicato un breve video su Instagram in cui si mostra in costume. Nel vedere il filmato, in molti hanno iniziato ad insinuare che la Peparini sia ricorsa alla chirurgia estetica per via del suo décolleté. “Sbaglio o anche lei è passata dal chirurgo? Peccato era una bellissima donna”, ha così commentato un utente. Un altro ha aggiunto: “Vedo che il seno è lievitato! 24 h di lievitazione dal chirurgo?”.

Davanti a queste inutili critiche, c’è chi ha voluto ricordare agli hater che Veronica Peparini stia ancora allattando, proprio per questo il suo seno è più grande. Inoltre, hanno sottolineato come la donna sia da sempre una sportiva, proprio per questo è tornata presto in forma.