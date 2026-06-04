Veronique Rabiot apre al Napoli: la mamma agente del centrocampista ha un accordo con Allegri

Il Napoli si muove già in vista della prossima stagione e tra i profili seguiti con maggiore interesse c’è Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è uno dei nomi più apprezzati da Massimiliano Allegri e il suo futuro potrebbe presto intrecciarsi con quello del club azzurro. Le ultime indiscrezioni parlano infatti di contatti già avviati, un segnale che lascia pensare a una trattativa da seguire con attenzione nelle prossime settimane

Contatto con la mamma di Rabiot

Secondo le ultime indiscrezioni, tra Allegri e Veronique Rabiot, madre e agente del calciatore, ci sarebbero già stati contatti prima della conclusione della stagione. La volontà della famiglia Rabiot sarebbe quella di proseguire il percorso con l’allenatore livornese, indipendentemente dalla destinazione scelta dal tecnico. Un dettaglio che alimenta le speranze del Napoli e che rende l’operazione più concreta rispetto a quanto si potesse immaginare fino a qualche settimana fa.

Dal punto di vista economico, l’affare non appare fuori dalla portata del club partenopeo. Rabiot, arrivato al Marsiglia per circa 10 milioni di euro, percepisce attualmente uno stipendio importante (5 milioni di euro netti) e sarebbe interessato a un contratto pluriennale per il futuro. Il Napoli sta valutando attentamente ogni aspetto dell’operazione, consapevole che l’esperienza internazionale e le qualità del francese potrebbero rappresentare un valore aggiunto per la squadra.

Trattativa già impostata

Naturalmente la trattativa è ancora nelle fasi iniziali e non mancano gli ostacoli, soprattutto sul fronte contrattuale. Tuttavia il forte legame tra Allegri e Rabiot potrebbe rivelarsi un fattore decisivo. Nelle prossime settimane sono attesi ulteriori sviluppi, con il Napoli pronto a capire se il centrocampista francese potrà davvero vestire la maglia azzurra nella prossima stagione.