Verratti non ha rifiutato la Nazionale, Spalletti precisa: “L’ho chiamato e mi ha fatto piacere sentire le sue parole”

Nelle ultime ore, dalla Francia, si era diffusa la notizia circa un possibile rifiuto della convocazione in nazionale da parte di Marco Verratti. In realtà, come rivelato da Luciano Spalletti in conferenza stampa, il calciatore non ha declinato la chiamata, ma anzi si è reso super disponibile per il futuro.

Proprio questo comportamento ha stupito il mister, il quale ha trovato disponibilità in un giocatore seppur abbia deciso di stravolgere la sua vita andando a giocare in Qatar: “Verratti ha rifiutato la nazionale? Non ho fatto in tempo a telefonare a tutti ma a qualcuno ho telefonato”.

“Lui l’ho chiamato e non mi sembra che abbia detto così. Mi ha detto che gli faceva piacere aver ricevuto la chiamata e che avrebbe voluto dare una mano anche da lontano. Anche Bonucci mi ha detto così”.

“Me l’hanno detto tutti coloro con cui ho parlato. Ho parlato anche con alcuni allenatori, alcuni non mi hanno risposto magari non conoscono il mio numero (ride, ndr) ma si cerca di fare una gestione più coinvolgente possibile. C’è un progetto da portare avanti e la prima cosa è qualificarsi”.