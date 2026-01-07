Verratti proposto in Italia: la Juventus rifiuta, il Napoli…

Il nome di Marco Verratti è tornato a circolare negli ultimi giorni nel calciomercato italiano, anche se più come retroscena che come vera e propria trattativa. Secondo quanto emerso, il centrocampista ex PSG sarebbe stato proposto a diversi club di Serie A, tra cui Napoli e Juventus

Le ultime

La Juventus avrebbe deciso di dire subito no, mentre il Napoli ha ascoltato senza però affondare il colpo. Verratti, attualmente impegnato nella sua esperienza in Qatar, resta un giocatore di grande qualità e con una carriera importante alle spalle. Per anni è stato uno dei punti fermi del Paris Saint Germain e della Nazionale italiana, distinguendosi per visione di gioco, tecnica e capacità di gestire il pallone anche sotto pressione. Tuttavia, il tempo passa e oggi il suo profilo viene valutato in modo diverso rispetto al passato.

La Juventus, secondo le indiscrezioni, non ha preso in considerazione l’operazione. I motivi sarebbero legati soprattutto alla strategia del club: i bianconeri stanno puntando su giocatori più giovani e su un centrocampo che possa garantire continuità nel tempo. Inoltre, tra ingaggio elevato e condizioni fisiche non sempre perfette, l’idea Verratti non avrebbe convinto la dirigenza.

E i partenopei?

Per quanto riguarda il Napoli, il discorso è stato più sfumato. Il nome del centrocampista sarebbe stato presentato anche alla società azzurra, ma senza sviluppi reali. Il club partenopeo sta seguendo una linea precisa sul mercato, cercando profili funzionali al progetto e sostenibili dal punto di vista economico. Verratti, pur essendo un giocatore di esperienza, non rientrerebbe pienamente nei piani attuali.

Alla fine, questa storia resta soprattutto una curiosità di mercato, uno di quei retroscena che emergono durante le finestre di trattative. Il ritorno di Verratti in Serie A, almeno per ora, sembra lontano. Ma nel calciomercato, si sa, tutto può cambiare in fretta.