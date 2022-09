Verso la partita con il Napoli. Il Milan non avrà 6 giocatori

I rossoneri avranno molte assenze. Per Milan-Napoli recuperato Rade Krunic, che sarà dunque della partita di Serie A

Rade Krunic sarà della partita contro il Napoli. La prossima giornata di Serie A vedrà il big match tra i rossoneri e i partenopei, che si scontreranno per la testa della classifica. Questo sarà un match importantissimo, specialmente perché i rossoneri vogliono agguantare in testa alla classifica proprio il Napoli.

Al momento la classifica di Serie A recita pari punti per entrambe le squadre, con i partenopei primi in virtù della migliore differenza reti. Stefano Pioli dovrà però rinunciare a ben sei giocatori per la partita contro gli azzurri.

Tante assenze

Oltre a Rafael Leao, espulso nell’ultima giornata, non saranno disponibili anche Florenzi, Rebic, Origi, Ibrahimovic e Lazetic. Per Florenzi lo stop è conosciuto ormai da tempo, mentre per Origi e Rebic è ben più fresca.

Ibrahimovic è fermo da tempo e potrebbe tornare a giocare a gennaio 2023. Il calciatore svedese si è operato al ginocchio e sembra improbabile un suo ritorno prima di fine 2022. Il giovane Lazetic, invece, è reduce da un affaticamento e si starebbe allenando con la primavera del Milan.

Intanto la partita del Napoli, come detto, vedrà tra i partecipanti Rade Krunic. Il centrocampista potrebbe addirittura partire tra gli undici titolari, con Stefano Pioli positivo sul suo possibile utilizzo in campo. La partita con il Napoli sarà complicata, ma prima il Milan dovrà vedersela con la Dinamo Zagabria in Champions League. Il Napoli sarà ospitato, invece, dai Rangers di Glasgow.