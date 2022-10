Verso Napoli-Bologna: Chi gioca tra Osimhen e Raspadori?

Domenica 16 Ottobre ore 18.00 il Napoli giocherà tra le mura di casa il match valido per la decima partita di campionato. Gli sfidanti degli azzurri saranno i rossoblu del Bologna allenati da Thiago Motta. La squadra partenopea arriverà al match dopo aver vinto e convinto nella partita di UEFA Champions League contro l’Ajax. Il Napoli è attualmente primo sia in Champions, e già qualificato agli ottavi, sia in Serie A.

La Gazzetta dello Sport in vista della prossima partita ha sollevato una questione non da poco. Chi giocherà in attacco nel Napoli? Osimhen, Raspadori o Simeone? Spalletti a questo punto di stagione ha problemi di abbondanza, ha tre giocatori in forma e con tanta fame di far gol per un solo posto da prima punta. C’è da capire ora chi scenderà titolare con il Bologna e chi lo farà nelle partite successive.

Per la Gazzetta ci dovrebbe essere una staffetta tra Raspadori ed Osimhen nella gara contro il Bologna. Molto probabilmente partirà da titolare il giovane talento italiano e come successo contro l’Ajax, il nigeriano subentrerà. Non dimentichiamo che nella rosa del Napoli c’è anche Simeone, sempre pronto a subentrare e a far male gli avversari.

Il nigeriano che è appena tornato dall’infortunio ha grande voglia di segnare e di far bene, sarà difficile riuscire a tenerlo in panchina ancora per molto. Dall’altra parte Jack Raspadori e Simeone hanno mostrato in questo mese grande qualità e sono riusciti a non far rimpiangere il numero 9 azzurro.

Spalletti potrebbe pensare nelle prossime giornate di schierarli anche insieme, il tecnico azzurro potrebbe giocare o con il 4-2-3-1 o con il 4-4-2. In entrambi i casi Raspadori andrebbe a giocare vicino ad Osimhen per sfruttare al meglio le loro qualità. In questo modo Simeone avrebbe la possibilità di subentrare e giocare uno spezzone di partita.