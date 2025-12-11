Verso una maglia da titolare per l’Udinese: Antonio Conte vuole dargli una chance

Nella partita contro l’Udinese Antonio Conte sembra intenzionato a dare una possibilità ad Antonio Vergara, che potrebbe dunque ritrovarsi a fare la sua prima partita da titolare da quando gioca nel Napoli. La decisione, però, è ancora da capire se sarà definitiva. intanto anche altri due giocatori entreranno contro i friulani

Turn over post Champions League

La notte di Lisbona lascia strascichi enormi per Antonio Conte, che dopo la sconfitta contro il Benfica ha detto: “Sicuramente oggi abbiamo delle difficoltà perché siamo pochi e lo saremo ancora per un bel po’ di tempo. Questo è un problema che sapevate già, l’ho detto già quando abbiamo vinto nelle cinque partite precedenti“.

Per la sfida contro l’Udinese, Antonio Conte ha intenzione di fare un largo Turn over, cambiando almeno tre degli interpreti presenti nella formazione titolare vista nella notte di Lisbona contro il Benfica. Ci sarà probabilmente anche una sorpresa.

Antonio Vergara verso una maglia da titolare

Antonio Conte sarebbe intenzionato a provare Antonio Vergara dal primo minuto. Il giovane calciatore azzurro, infatti, potrebbe trovarsi a debuttare dal primo minuto per la prima volta in questa stagione e potrebbe accadere ciò anche per Spinazzola e Politano. In dubbio Lorenzo Lucca, che però potrebbe alla fine ricevere la chiamata tra gli undici titolari per necessità.