Vessicchio: “Il Napoli rischia la Serie C e la revoca dello Scudetto per la truffa Osimhen”

Tramite il suo canale YouTube, il giornalista Sergio Vessicchio ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del Napoli e dello Scudetto ormai vinto dagli azzurri. Tra i temi toccati, anche il caso-Osimhen.

“Dagli spalti dello Stadium, i tifosi napoletani, urlavano tornerete in Serie B. Se l’affare Osimhen viene studiato bene, il Napoli finirà in Serie C. Altro che plusvalenza, hanno fatto una truffa. Si tratta di falso in bilancio e la procura di Lille sta già indagando. Se si scava affondo non solo vanno di nuovo in Serie C ma gli viene revocato anche lo Scudetto appena vinto“.