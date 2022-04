Vi ricordate Stefano Bettarini? Calciatore, personaggio della tv e i periodi bui della sua vita

Sul sito ildemocratico.it sono state pubblicate le foto di un bambino: “Occhi molto grandi e capelli a caschetto. La foto è stata fatta tanto tempo fa, e a confermarlo è lo scatto stesso che sembra davvero molto datato. Sguardo tenero e sorriso già furbo.” Il personaggio in questione è Stefano Bettarini: ex-calciatore e personaggio televisivo italiano.

Per chi fosse troppo giovane per ricordarlo nel mondo del pallone, Stefano, nasce nel settore giovanile dello Staggia Senese e poi dell’Inter. Esordisce nel settore professionistico del calcio nella stagione 91-92′, in Serie C1 col Baracca Lugo: poi giocherà anche nelle categorie superiori, fino alla Serie A con Cagliari, Sampdoria, Bologna, Venezia, Fiorentina e Parma. Durante la sua carriera dimostrò delle ottime qualità come terzino di spinta grazie ad una discreta tecnica individuale ed eccellenti mezzi fisici, tanto che Malesani, durante la sua esperienza a Firenze, lo adattò come esterno di centrocampo nel suo 3-4-3, con ottimi risultati.

Vanterà anche una presenza in nazionale, ma dopo la fine della sua carriera, ci sarà un periodo molto difficile, collegato sempre al mondo del calcio: l’inchiesta per calcio-scommesse. Il 1º giugno 2011 è indagato dalla squadra mobile di Cremona nell’ambito di un’inchiesta su scommesse illegali nel calcio e sospetta manipolazione di risultati di gare di Serie A, Serie B, Lega Pro. Il 9 febbraio 2015 la procura di Cremona termina le indagini e formula per lui l’accusa di associazione a delinquere, ma nel luglio 2019 il tribunale di Bologna ha dichiarato estinta l’accusa di partecipazione ad associazione a delinquere per Bettarini e per altri 25 imputati.

Nel frattempo però, Bettarini diventa un noto personaggio della televisione italiana. Il suo esordio sul piccolo schermo è avvenuto proprio con il programma di grande successo di pubblico: La Talpa nel 2005. In seguito partecipa come concorrente alla prima edizione del Grande Fratello Vip classificandosi al quarto posto, per poi ripresentarsi allo stesso reality nel 2020, ma venendo squalificato per imprecazione solo dopo tre giorni. Ci saranno anche gli esordi nell’ Isola dei famosi e in Temptation Island Vip.

Nel suo privato è stato sposato nel 1998 con Simona Ventura da cui poi si è separato nel 2008, e da cui ha avuto due figli: Niccolò (1998) e Giacomo (2000). Con il primo dei due, l’ex calciatore ebbe una esperienza traumatica, visto che nel primo luglio del 2018, Niccolò è stato accoltellato e preso a calci e pugni fuori da una nota discoteca milanese; per fortuna il figlio di Bettarini ebbe delle cure tempestive ed efficace, scampando dal pericolo e guarendo dalle ferite ricevute.

