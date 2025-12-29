Via dal Real Madrid, i tifosi: “ADL, prendilo! Può essere l’erede di Neres”

I tifosi partenopei si sono schierati nel chiedere ad Aurelio De Laurentiis un grosso acquisto. Infatti, i supporters azzurri avrebbero richiesto al patron del Napoli un grande acquisto, con la potenziale uscita di un calciatore dal Real Madrid che potrebbe finire per essere sfruttata

Il Real Madrid lo lascerà andare sul serio?

Ci si interroga seriamente su quel che sarà il futuro di Franco Mastantuono, anche se al momento sembrerebbe che un addio a gennaio possa essere una pista percorribile per fargli avere spazio in campo. I partenopei, però, starebbero fiutando il colpo e avrebbero in mente di fare delle richieste ai Blancos.

Il Real Madrid, dal canto suo, non vorrebbe far partire il calciatore a titolo definitivo e sarebbe intenzionato a cederlo o in prestito secco o con una recompra in proprio favore. Per il momento il calciatore è valutato, però, circa 50 milioni di euro con i tifosi napoletani che chiedono a gran voce l’acquisto ad Aurelio De Laurentiis.

È fattibile?

C’è da dire una cosa: nel fare un acquisto dal Real Madrid in questo periodo c’è da valutare tanti, fin troppi fattori. I blancos a centrocampo sono pienissimi e chi arriva, così come chi va via, deve valutare quale possa essere il proprio ruolo lì in mezzo. Nell’acquistare Franco Mastantuono ci sarà e ci dovrà essere un capire quale sarà la volontà del Real Madrid, visto che in quel ruolo ha già tanta gente nel momentaneo e in futuro.

Nico Paz tornerà quasi sicuramente al Real Madrid, ma per fare il centrocampista o il trequartista molto probabilmente. Mastantuono, nonostante condivida il ruolo di trequartista, è chiaro come sia il prescelto del futuro per l’ala destra. Dovesse dipendere per la trequarti sarebbe complicato, visto che lì ci sono Arda Guler, Bellingham e il già citato futuro Nico Paz. Dunque l’acquisto di Mastantuono sarà quasi sicuramente da guardare in chiave futura, visto che il Real Madrid tornerà quasi sicuramente a bussare a chi deciderà di prenderlo.