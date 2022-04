Via libera alla quarta dose in Italia: ecco tempi e destinatari del secondo booster

L’Italia ha ufficialmente dato il via libera alla quarta dose di vaccino anti-Covid. È quanto hanno stabilito il Ministero della Salute in collaborazione con l’Aifa dopo una serie di riunioni per delineare tempi e destinatari del secondo richiamo di vaccino.

I casi di contagi da Coronavirus in Italia sono tornati stabilmente sopra i 50mila giornalieri con un indice di trasmissione che si attesta sul 15%. A tal proposito, l’obiettivo principale resta quello di somministrare la terza dose a chi ancora non ha ricevuto il richiamo. I decessi registrati nella giornata di ieri sono stati 112. I dati confortanti restano quelli dell’occupazione delle strutture ospedaliere e delle terapie intensive che sono sempre in calo. Gli italiani attualmente positivi al Covid sono 1 milione e 237mila.

La quarta dose, invece, viene raccomandata a tutti i soggetti con scarse risposte immunitarie dovute a patologie o trattamenti farmacologici. Perciò il profilo dei cittadini che dovranno sottoporsi al secondo booster è quello degli ultra 80enni, degli ospiti delle Rsa e per tutti quelli inseriti nelle categorie a rischio tra i 60 e i 79 anni.

Per poter avere la quarta dose, sarà necessario che siano trascorsi almeno 120 giorni dal primo booster, per cui almeno 4 mesi. La tipologia di vaccino che verrà somministrato è quello a mRna: quindi la scelta ricade su Pfizer o Moderna con il dosaggio autorizzato per la dose booster.

A prescindere dalla categoria di appartenenza, restano comunque esclusi dalla necessità di somministrazione della quarta dose tutti i soggetti che hanno contratto il Covid-19 a seguito della prima dose di richiamo.