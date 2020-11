Via libera di Florentino Perez all’addio di Ramos: Juve e PSG in corsa

Sergio Ramos non è mai stato così vicino a lasciare il Real Madrid. Il fuoriclasse spagnolo è un elemento fondamentale per Zinedine Zidane e recentemente ha raggiunto quota 100 reti con la maglia dei Blancos, ma il contratto in scadenza e i rapporti non idilliaci con la società lo spingono lontano da Madrid.

Nell’ultimo confronto andato in scena il patron Florentino Perez, stando a quanto riporta El Chiringuito, avrebbe detto al giocatore: “Se ricevi una buona offerta, puoi andare. Lo comprenderò”. Parole che rappresentano un vero e proprio via libera per Ramos.

Difficilmente avremmo ipotizzato uno scenario simile fino a qualche tempo fa, ma pare ormai certo l’addio dello spagnolo alla naturale scadenza del contratto nel prossimo giugno, con le pretendenti che già si stanno muovendo per trovare l’intesa con l’entourage.

In pole position era dato il Paris Saint-Germain, ma dalla Francia hanno smentito le voci, con i parigini non intenzionati ad assecondare le alte richieste del giocatore, che si avvia verso i 35 anni.

Al momento in vantaggio ci sarebbe la Juventus, più staccate le due di Manchester. I bianconeri sono in corsa e proveranno a strappare il sì del giocatore, ma non faranno follie non sostenibili a bilancio per portalo a Torino.