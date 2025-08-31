Pecci e il motivo dell’addio al Napoli: “Mi stavo separando da mia moglie, era giusto tornassi a casa”

Pecci, ex centrocampista del Napoli e ora opinionista, era intervenuto ai microfoni di Legends per raccontare aneddoti dell’esperienza a Napoli. Nel corso dell’intervista l’ex centrocampista aveva ricordato l’esperienza con Maradona: “Via da Napoli? Mi stavo separando da mia moglie ed era giusto che tornassi a casa”.

“Maradona mi chiamò e mi chiese di restare, lui era un amico e ho tentennato ma volevo stare vicino ai miei ragazzi, erano la priorità. Quello era un gruppo fantastico che si stava preparando per fare qualcosa di grande. Fu una scelta difficile ma l’ho dovuta prendere“.

Pecci aveva poi raccontato un aneddoto, un momento importantissimo per la storia azzurra: “La punizione di Diego in Napoli-Juventus? La barriera era molto alta, Diego mi disse di toccarla un pochino indietro, io non capii e gli dicevo che non ci passava, alla fine gliel’ho toccata e partì una traiettoria incredibile”.

“Questi geni vedono cose che noi non vediamo. A fine partita gli dissi che gli avevo fatto un grande assist, mi mandò a quel paese!“, aveva dichiarato l’ex calciatore della SSC Napoli.