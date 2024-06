Viaggi, 7 app o siti per prenotare i tuoi voli

Viviamo in un’epoca dominata dalla tecnologia, che ha aperto diverse nuove strade in numerosi settori. Si va dall’economia, con il suo essere sempre più interconnesso, al comparto dell’automotive dove i processi produttivi sono stati ottimizzati attraverso l’uso di software e robot specifici. Per non parlare poi del settore videoludico, che presenta diverse realtà come i siti streaming o piattaforme come quelle dell’on line casino o di tutto l’assortimento di giochi disponibili per smartphone, che comprende titoli che sono progettati per essere giocati su dispositivi portatili.

Insomma, una vera e propria rivoluzione, che inevitabilmente ha influenzato anche il turismo, con sempre più persone che si affidano ai servizi online di prenotazione per soggiorni e spostamenti. Ebbene, tra queste ci sono anche tutte quelle app o siti per prenotare i voli che, in numerosi casi, ci permettono anche di risparmiare. Vediamo quindi quali sono le 5 migliori piattaforme del momento.

Le migliori app (o siti) per prenotare i voli

Skyscanner

Quella forse più famosa è Skyscanner, un motore di ricerca globale che aiuta i viaggiatori a trovare voli a prezzi convenienti. L’interfaccia è molto semplice da utilizzare e, inserendo destinazione, date e numero di persone, il sito – o l’app – fornirà una lista di voli che potrà essere ordinata e filtrata in base a diversi criteri, quali il prezzo, la durata del viaggio e la presenza di scali. Inoltre, c’è l’ulteriore possibilità di attivare l’invio delle notifiche per un determinato volo.

Expedia

Un altro sito di viaggio molto famoso è Expedia, il quale offre una vasta gamma di opzioni, comprese anche quelle che riguardano soggiorni e noleggio auto sul posto. La piattaforma permette quindi di combinare volo e hotel per ottenere offerte specifiche, spesso a prezzi vantaggiosi. La funzione di ricerca è intuitiva e, come nel caso di Skyscanner, anche qui sono disponibili i filtri per personalizzare l’esperienza.

Kayak

Un’altra piattaforma molto popolare tra i viaggiatori è Kayak, che consente di confrontare diverse offerte di volo includendo non solo quelle proposte dalle varie compagnie aeree ma anche dalle agenzie di viaggio online. Uno dei suoi punti di forza è la presenza di diversi strumenti utili che ci consentono di individuare il momento più opportuno per prenotare i voli, come il tracker e la previsione dei prezzi.

Mamondo

Un’alternativa valida ai siti sopracitati è Momondo, piattaforma che cerca e confronta i prezzi dei biglietti aerei in tempo reale, permettendo di trovare facilmente le offerte più vantaggiose. L’interfaccia utente è accattivante e semplice da utilizzare, con le varie funzionalità di ricerca che includono filtri come durata del volo, orari e compagnie aeree.

Volagratis

Tra le altre piattaforme, c’è Volagratis, un sito italiano che consente di cercare e confrontare voli di diverse compagnie aeree per trovare le migliori offerte. Offre anche la possibilità di combinare voli di andata e ritorno con compagnie diverse per ottenere il prezzo più conveniente. Inoltre, analogamente a quanto già accade su altri servizi, propone spesso offerte esclusive e pacchetti che includono sia il volo che il soggiorno in loco.

eDreams

Un altro sito molto utilizzato dai viaggiatori è eDreams, che offre una vasta scelta di voli low cost e di linea, permettendo di filtrare i risultati in base a diversi criteri, come il numero di soste, gli orari e la durata del viaggio. La piattaforma include anche recensioni degli utenti sui voli e sugli hotel, aiutando così gli utenti a fare scelte più informate.

Google Voli

Un altro modo per prenotare i viaggi aerei in maniera facile e intuitiva, che forse non tutti sfruttano a dovere, è Google Voli. Il servizio di Big G, noto anche come Google Flights, è uno strumento di ricerca voli che si distingue per la sua velocità e semplicità. Offre una panoramica immediata dei voli disponibili e permette di monitorare le variazioni di prezzo. In più, suggerisce anche i periodi più economici per volare e fornisce consigli su come risparmiare sul biglietto aereo.

Non solo voli, il portale per creare l’itinerario ideale

Se alcuni viaggiatori non hanno grossi problemi a crearsi il proprio itinerario, altri, invece, potrebbero aver bisogno di un piccolo aiuto. A questo proposito, potrebbe risultare molto utile utilizzare Kiwi.com, potente motore di ricerca che non solo trova voli, ma anche viaggi in treno e autobus per i vari spostamenti.

L’apposita funzione si chiama “Nomad” e permette di trovare l’itinerario multi-città più economico in base alle date e alle destinazioni scelte. Da non sottovalutare è poi la garanzia offerta da Kiwi.com per coprire eventuali connessioni mancate a causa di ritardi o cancellazioni dei mezzi. In questo modo, pagando un piccolo supplemento, si avrà il rimborso della cifra spesa. Lo stesso sito offre inoltre la possibilità di prenotare l’hotel grazie alla sua collaborazione con Booking.com spuntando sull’apposita casella o anche di noleggiare un auto direttamente sulla pagina dedicata del sito di Kiwi.com.