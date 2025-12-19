Viaggi tra Natale e la Befana: 19,3 milioni di italiani in viaggio

Le festività natalizie e quelle di fine anno vedono numerosi gli italiani che si metteranno in viaggio. Tra chi tornerà a casa per festeggiare il Natale in famiglia e chi si concederà una breve vacanza, saranno in tutto 19 milioni e 270mila gli italiani in viaggio.

ITALIANI IN VIAGGIO- Da quanto emerso dall’indagine svolta da Tecnè per Federalberghi, sono circa 19,3 milioni gli italiani che viaggeranno per le festività di fine anno. Nello specifico, 7 milioni e 860mila partiranno per Natale, mentre 4 milioni e 500mila per Capodanno. Sono “solo” 990mila coloro che viaggeranno per l’Epifania. 5,87 milioni viaggeranno per una vacanza “lunga” che comprenderà più festività.

Per quanto riguarda le mete di viaggio, il 91% rimarrà in Italia e solo il 9% andrà all’estero.

Le vacanze festive genereranno un giro d’affari di 16,3 miliardi di euro, con una spesa media pro capite di 1.482 euro per i soggiorni lunghi. La maggior parte degli italiani resterà in Italia, privilegiando casa di parenti, auto e mete come montagna, mare e città d’arte.