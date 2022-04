Viaggio in barca lungo la Croazia

Si avvicina l’estate e le prime idee sulla vacanza da fare iniziano a farsi largo nelle teste di molte famiglie italiane. In Italia o all’estero, di preferenza al mare, in famiglia o con gli amici… E allora perché non considerare una vacanza alternativa come potrebbe essere quella in barca?

E’ un modo per vivere il mare nel modo più completo, visitando coste e litorali. Magari quelli della vicina Croazia, una meta tutta da scoprire. Basta predisporre un noleggio barche Croazia , e si è pronti a partire.

Perché fare una vacanza in barca

Una vacanza in barca è capace di accorpare il relax e l’avventura; un modo per viaggiare me senza investire tempo nei trasferimenti, perché il viaggio è parte integrante della vacanza. Ecco alcuni dei vantaggi di una vacanza in barca:

Possibilità di osservare coste diverse ogni giorno da una prospettiva diversa; É un toccasana per la salute. L’aria marina migliora i sintomi legati a deficit respiratori e scorte di vitamina D per le ossa; Studi di psicologia sociale sottolineano un soggiorno prolungato nei pressi del mare facilita un miglior rendimento cognitivo.

Insomma già questi vantaggi sono sufficienti per valutare di noleggiare una imbarcazione. Ora non resta che valutare l’itinerario da fare lungo e coste della Croazia.

In barca in Croazia, cosa visitare

Esattamente come quando si programma un viaggio on the road, prima di levare l’ancora con la propria barca meglio avere chiare le destinazioni, almeno a grandi linee. Ecco qualche proposta.

Arcipelago Kornati

Il parco nazionale delle Incoronate è composto da ben 147 isole e isolotti al largo della Dalmazia. Soprannominate le isole della luna, in quanto spoglie e per questo simili alla superficie lunare, hanno un fascino singolare nella loro natura. Le rocce alte che cadono a strapiombo sul mare sembrano incoronare l’entroterra delle isole.

Isole Brioni

L’arcipelago nonché Parco Nazionale, è composto da 14 isolette collocato a sud della penisola istriana. Offre una varietà di opzioni grazie alle sue spiagge, ai suoi parchi verdi e alla possibilità di intraprendere camminate lungo i percorsi. Da sottolineare la presenza di un Safari Park nella zona di Brioni Maggiore, dove è possibile entrare in contatto con animali di origine sia asiatica che africana; un’attrazione imperdibile.

Spalato

Impossibile non citare la capitale della Dalmazia che affaccia sul mare Adriatico. Bagnata da acque cristalline, la città porta con sé un patrimonio culturale multietnico, in quanto nel passato è stata terra di conquiste dato la sua posizione ottima per il commercio. Una visita alla città durante il soggiorno in mare è una possibilità da tenere a mente.

Noleggio barche in Croazia

