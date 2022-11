Vicario, l’Empoli fa il prezzo. La Juventus ci pensa

A fine stagione la Juventus potrebbe provare a prendere il cartellino di Vicario dall’Empoli. I toscani avrebbero già fatto il prezzo per il calciatore

Guglielmo Vicario e la Juventus, una trattativa che presto potrebbe entrare nel vivo. I bianconeri stanno cominciando a guardare le varie piste che portano ad un portiere, considerando anche che Wojciech Szczęsny non è eterno. Il portiere polacco a fine stagione potrebbe finire per essere sacrificato, con il Chelsea che lo guarda con attenzione.

I bianconeri starebbero pensando di sostituirlo con un giocatore più giovane, con Guglielmo Vicario che sarebbe il preferito della dirigenza insieme a Marco Carnesecchi. Quest’ultimo, però, sarebbe ritenuto ancora troppo acerbo e nel caso finisse in bianconero potrebbe finire girato in prestito per farsi le ossa.

Szczęsny va via? L’Empoli fa il prezzo per Vicario, intanto

Per vedere l’addio di Vicario si dovrà attendere, però, la fine della stagione. La volontà dei toscani sarebbe quella di trattenere il giocatore almeno fino a salvezza raggiunta, per poi venderlo in estate ad una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Soldi che i bianconeri pagherebbero ben volentieri per arrivare al portiere italiano, con Wojciech Szczęsny che a quel punto finirebbe ceduto al miglior offerente. I londinesi del Chelsea si stanno guardando intorno per acquistare un portiere. Otre a Mike Maignan del Milan avrebbero sondato proprio il portiere della nazionale polacca e dei bianconeri. In estate tutto potrebbe muoversi, con la Juventus che non si svenerebbe di certo nel fare un ricambio anche in porta.