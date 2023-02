Vicario se parte Meret

Il Napoli da questo freddo mese di Febbraio già sta iniziando a pianificare la rosa per la prossima stagione. Mentre la squadra continua a vincere è compito proprio della dirigenza azzurra pensare a come migliorare la rosa per essere ancora più competitivi. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli difatti sta lavorando per prendere i migliori giovani di talento in circolazione.

Sono diversi i calciatori presenti sul taccuino di Giuntoli ma occhio ad un ruolo molto importante per la squadra. Il ruolo a cui si sta dando più attenzione è quello del portiere. Alex Meret, attuale numero uno azzurro, fresco di rinnovo, fino ad ora è stato protagonista di una stagione straripante con parate a dir poco decisive. Proprio per questo occhio alle offerte che potrebbero arrivare dai prestigiosi club europei.

Se dovesse partire l’ex Udinese la società dovrebbe andare subito sul mercato per trovare un degno sostituto. Secondo le indiscrezioni di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, nel caso il friulano dovesse andare via si punterebbe tutto su Guglielmo Vicario, come suo erede. Il portiere dell’Empoli è alla seconda stagione in Serie A e ha dimostrato di essere un’ottima saracinesca.

La prima scelta del Napoli sembra essere quella di voler trattenere Meret ma se parte il primo in lista, come già detto è Vicario. Per portarlo in Campania servono circa 20 milioni di euro. Le altre opzioni per difendere la porta azzurra sono: Keylor Navas, che è stato molto vicino al Napoli nella scorsa finestra di mercato, oppure Kepa Arrizabalaga che sta convincendo con il Chelsea.

C’è da capire inoltre se la dirigenza partenopea deciderà di riscattare Pierluigi Gollini, attuale secondo di Alex Meret. Per il suo riscatto gli azzurri dovrebbero sborsare circa 9 milioni di euro. Probabilmente questa estate per il Napoli ci sarà un vero e proprio valzer di portieri.