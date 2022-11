Vicario, sfida tra Juventus e Roma

Vicario dell’Empoli è il nuovo portiere sondato da entrambe le società. Juventus e Roma sembrano avere intenzione di provarci già dalla prossima estate per il portiere

Un ottimo avvio di campionato per Guglielmo Vicario, dopo una stagione incredibile passa all’Empoli anche lo scorso anno. Il portiere sta vivendo un buon momento, tanto da aver attirato nuovamente tante attenzioni su di lui.

In estate lo ha sondato il Napoli, ma ora l’impressione sembra essere quella di uno scontro di mercato tra Juventus e Roma. Entrambe le squadre cercano un portiere per sostituire i possibili partenti tra i titolari, con Rui Patricio e Szczęsny che non sono eterni.

Addii possibili

Sul giocatore c’è anche il Galatasaray, con le italiane però in netto vantaggio. Il calciatore dell’Empoli continua a piacere, ma prima bisogna far spazio. Il contratto di Rui Patricio scadrà nel 2024, ma l’impressione è quella che possa tornare in Portogallo sin da subito. Il calciatore avrebbe piacere in un ritorno allo Sporting Lisbona, dove tutto è iniziato.

La Juventus monitora la situazione Szczęsny, con il portiere polacco che continua ad essere tra gli incerti. Il nazionale della Polonia sta vivendo una stagione altalenante, specialmente sotto il punto di vista fisico. Inoltre, il Chelsea continua ad essere sulle sue tracce e la possibilità che il calciatore possa ritrovarsi a partire resta viva. I bianconeri potrebbero perdere il giocatore, ma guadagnare in cambio un giocatore più giovane come Vicario. Per lui Roma e Juventus potrebbero essere la definitiva consacrazione, dopo un’intera carriera a fare gavetta.