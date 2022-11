Vicino il rinnovo di Kvaratskhelia

Mentre il Napoli continua ad incantare mezza Europa con le sue prestazioni strepitose, il direttore sportivo partenopeo Cristiano Giuntoli lavora sui rinnovi dei suoi giocatori. Nella giornata di ieri è arrivato il rinnovo del contratto di Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunese ha firmato un nuovo accordo fino al 2025. Il suo ingaggio è passato da 2.2 milioni a 2.5 milioni più bonus.

C’è stato nel frattempo un incontro per parlare del prolungamento del contratto di Kvicha Kvaratskhelia. L’obbiettivo del Napoli è quello di blindare l’ala sinistra georgiana per non perderlo in malo modo. Kvara ha giocato una prima parte di stagione strepitosa e tutti gli appassionati di calcio non fanno altro che parlare delle sue giocate. Blindarlo non sarà facile ma la società azzurra già sta facendo il massimo.

Come raccontato da Sky Sport c’è già stato il contatto per il rinnovo del georgiano grazie ad una cena tra Giuntoli e lo stesso Kvaratskhelia. Ecco cosa ha raccontato Sky Sport: “Oltre ad Anguissa, il Napoli lavora anche ad altri due rinnovi importanti. Il primo riguarda Lobotka: la società azzurra ha proposto al centrocampista slovacco un prolungamento fino al 2027, l’accordo è solo da formalizzare ma c’è già l’intesa tra le parti.

Ma c’è altro: mercoledì 9 novembre c’è stato un incontro tra il direttore sportivo Giuntoli e l’entourage di Kvaratskhelia (al quale era presente anche la fidanzata del giocatore) per parlare del possibile rinnovo del georgiano. La questione è aperta, il Napoli vuole blindare Kvaratskhelia , fin qui l’uomo copertina di questa stagione.”

Il Napoli così stringe forte i suoi migliori giocatori per non vederli andare via. A fine stagione, probabilmente, i top club Europei si faranno avanti per giocatori come Kvara e Lobotka, e vedremo se il presidente De Laurentis e i giocatori in questione non cederanno alle grandi offerte che arriveranno.