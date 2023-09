Vicino l’esordio per Natan: ecco quando

Secondo la Gazzetta dello sport, Natan potrebbe debuttare in una delle prossime partite. È probabile avvenga in una delle prossime 7 gare, distribuite in 23 giorni

Secondo quanto riportato dalla rosea, Natan potrebbe presto debuttare con la maglia del Napoli. La Gazzetta dello sport, infatti, ha parlato di come il giocatore brasiliano potrebbe debuttare presto con la maglia degli azzurri in una delle sette gare in programma nei prossimi 23 giorni.

Rudi Garcia e i suoi avranno bisogno di ricambi e di far rifiatare qualcuno, con la possibilità che il talento brasiliano faccia il suo ufficiale debutto nel campionato italiano e non solo: anche in un contesto europeo.

Napoli, debutto vicino per Natan

Rudi Garcia ha lanciato un indizio bello forte sulla questione. Ecco cosa ha detto: “Abbiamo fatto un lavoro preciso per lui, personalizzato, il tempo che non abbiamo avuto con lui nei ritiri perché è arrivato 7-8 giorni prima di Frosinone e allora l’abbiamo messo a fuoco lavorando. E’ arrivato anche con un piccolo fastidio al ginocchio, ma sta sparendo, ma siete fissati su Natan (ride, ndr), ma tutti gli altri sono pronti e sono contento per i 180 minuti di Ostigard che voi dimenticate, io no”.

A parlarne anche calciomercato.com: “Se un anno fa, appena arrivato dal Fenerbahce, Kim diventava immediatamente un titolarissimo, non si può dire lo stesso di Natan. Guai a fare paragoni, sarebbe sbagliato. Però se Garcia non ha voluto ancora dargli una chance una ragione ci sarà. Il motivo del tecnico è che il ragazzo ha bisogno di adattarsi, di crescere e di imparare ancora la lingua. Eppure in conferenza stampa alla sua presentazione non sembrava in grossa difficoltà con la comunicazione, conosceva già qualche parola in italiano. A differenza di Kim (per parlare del suo predecessore) che in tal senso ha avuto indubbiamente più difficoltà. Ai problemi di lingua Natan risponde sui social, infatti il giocatore del Napoli in questi giorni ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia in cui studiava proprio l’italiano.”.