Victor Nelsson alla Roma, accordo raggiunto con il Galatasaray: niente da fare per il Napoli

La Roma ha trovato il rinforzo per la difesa. Il club giallorosso ha chiuso l’operazione per Victor Nelsson, centrale danese classe 1998, che arriverà dal Galatasaray. La trattativa ha subito un’accelerata decisiva nelle ultime ore di mercato, consentendo al giocatore di approdare in Serie A, campionato che desiderava fortemente.

Anche il Napoli era interessato

Nei giorni scorsi, anche il Napoli aveva mostrato interesse per il difensore, ma i contatti con il club turco non hanno portato a un accordo. La Roma, invece, ha insistito fino alla fine, riuscendo a ottenere il via libera per il trasferimento con la formula del prestito.

L’acquisto di Nelsson è stato reso necessario dalla partenza di Mario Hermoso, approdato al Bayer Leverkusen. La dirigenza giallorossa ha preferito puntare sul difensore danese, ritenendolo una soluzione più vantaggiosa rispetto ad altri profili valutati, tra cui Goglichidze.

Oltre all’operazione per Nelsson, la Roma sta monitorando ulteriori rinforzi. Il direttore sportivo Ghisolfi mantiene vivi i contatti con il Twente per Anas Sala-Eddine, anche se il club olandese non sembra intenzionato a cedere facilmente. Il suo arrivo potrebbe concretizzarsi solo in caso di cessione di Samuel Dahl.

Le ultime ore di mercato si preannunciano frenetiche per la Roma, che continua a lavorare per completare la rosa a disposizione dello staff tecnico.