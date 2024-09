Victor Osimhen a titolo definitivo al Galatasaray: tentativo dei turchi

Il Galatasaray starebbe cercando di trattenere Victor Osimhen in Turchia, con gli emissari del club che starebbero già trattando con il Napoli per provare a trattenere il nigeriano

Secondo quanto emerso nelle ultime ore dalla Turchia, Victor Osimhen potrebbe rimanere al Galatasaray a titolo definitivo. Infatti, i turchi starebbero cercando di far leva sull’attaccante nigeriano e di convincerlo a rimanere anche per la prossima stagione. Il giocatore, per ora, sembra essere convinto di giocarsi le proprie chances in Turchia ma non si sa se voglia restare a lungo.

Sembrerebbe ci siano già dialoghi in corso tra i turchi e il Napoli, che avrebbe aperto ma alle proprie condizioni. Aurelio De Laurentiis, infatti, non vorrebbe svalutare troppo il calciatore e starebbe pensando di chiedere un prezzo molto alto.

Osimhen vuole restare?

A dimostrare la propria voglia di Turchia, anche le ultime dichiarazioni del nigeriano: “Il campionato turco è molto impegnativo. Gioco in un’ottima squadra, sto cercando di adattarmi il più velocemente possibile. Voglio segnare il mio primo gol con la maglia del Galatasaray, stasera ci sono andato molto vicino con quel colpo di testa che si è infilato in porta con la deviazione di un difensore avversario”.

“L’importante – aggiunge l’ex calciatore del Lille – al di là del gol, è aiutare i miei compagni. La cosa che più conta è che il Galatasaray abbia vinto: ringrazio i tifosi, ora continuiamo a vincere sia in campionato sia in Europa. Voglio ringraziare personalmente i nostri tifosi per il loro grande sostegno sono molto felice di essere qui. Con Icardi e Batshuayi il rapporto è eccellente, ci aiutiamo tutti. Per vincere le partite serve la mano di ogni elemento del gruppo. Ci aiutiamo a vicenda affinché il Galatasaray vinca quante più partite possibili. Se non gioco io, ci sono loro che sono forti”.