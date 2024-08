Victor Osimhen al centro del mercato: il Napoli pensa a Lukaku e Mateta come possibili sostituti

Sono giorni cruciali per decidere il futuro di Victor Osimhen, il centravanti del Napoli, attualmente corteggiato da diverse squadre. Tuttavia, nessuna di queste ha ancora raggiunto la clausola rescissoria di 130 milioni di euro fissata nel suo contratto dopo l’ultimo rinnovo con il presidente Aurelio De Laurentiis.

PSG, Chelsea e recentemente anche Arsenal hanno manifestato interesse per Osimhen, mentre il Napoli ha già individuato Romelu Lukaku come suo potenziale sostituto. Il centravanti belga è desideroso di tornare a lavorare con Conte, ma anche altre squadre, come l’Aston Villa, potrebbero approfittare della situazione di stallo del Napoli.

Il Napoli esplora il mercato

Nel frattempo, il club azzurro continua a esplorare il mercato alla ricerca di altri profili che potrebbero rimpiazzare Osimhen, qualora Lukaku non dovesse arrivare. Secondo il The Sun, l’ultimo nome considerato da Giovanni Manna è quello di Jean-Philippe Mateta, attaccante francese del Crystal Palace, classe 1997. Mateta, il cui contratto scade nel 2026, è attualmente in trattative per un rinnovo, anche se un accordo sembra lontano.

Nella scorsa stagione, Mateta ha segnato 19 gol in 39 presenze e ha brillato alle Olimpiadi di Parigi, con due reti, tra cui quella decisiva contro l’Argentina per accedere alle semifinali contro l’Egitto. Anche il Lipsia si è mostrato interessato al giocatore, ma il Crystal Palace non sembra intenzionato a lasciarlo partire facilmente.

D’altro canto, il Chelsea spera in un accordo tra Napoli e Mateta per poter poi puntare su Osimhen, creando un nuovo intrigo di mercato estivo.