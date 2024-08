Victor Osimhen ancora nel mirino del Chelsea, nonostante l’acquisto di Omorodion

Nonostante l’arrivo di Samu Omorodion, il Chelsea non avrebbe ancora abbandonato l’idea di portare Victor Osimhen a Londra.

Secondo Liam Twomey, giornalista di The Athletic, il club inglese è alla ricerca di due rinforzi per l’attacco: un centravanti, ruolo per cui Osimhen rimane una delle prime scelte, e un esterno offensivo, preferibilmente per la fascia sinistra.

“Il Chelsea vorrebbe due acquisti per il reparto offensivo: un numero 9 che potrebbe essere Victor Osimhen, e poi un attaccante esterno, possibilmente che agisca sulla fascia sinistra”, le parole del cronista Liam Twomey.

Il Chelsea crede ancora in Osimhen

L’acquisto di Omorodion non escluderebbe dunque la possibilità di un assalto per il bomber del Napoli, con il Chelsea determinato a completare il proprio reparto offensivo con un numero 9 di spessore e un’ulteriore opzione versatile sulle fasce.

Antonio Conte, intanto, è in attesa di sviluppi dal mercato per rafforzare il reparto offensivo. Il tecnico sembra non essere intenzionato a puntare su Giovanni Simeone o Walid Cheddira come opzioni principali per l’attacco. In vista della partita contro il Modena, sarà Giacomo Raspadori a ricoprire il ruolo di centravanti, in attesa di un nuovo acquisto che possa rispondere alle esigenze tattiche della squadra.