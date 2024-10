Victor Osimhen approda al Galatasaray: un futuro ancora incerto per il nigeriano

Dopo un’estate difficile, Victor Osimhen ha lasciato il Napoli per trasferirsi in prestito al Galatasaray. L’attaccante nigeriano, rimasto fuori dalle scelte tecniche di Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte durante tutto il ritiro estivo, ha deciso di accettare l’offerta del club turco, consapevole di non rientrare nei piani della società partenopea.

La clausola per venderlo già a gennaio

Ciro Venerato, giornalista di Rai, ha fatto luce sulla situazione del calciatore nel corso della trasmissione “Domenica Sportiva” su Rai 2. Osimhen potrebbe già lasciare la Turchia a gennaio, con una cifra intorno ai 90 milioni di euro, a patto che si tratti di una squadra non italiana.

In estate, il suo valore potrebbe diminuire leggermente, poiché non sarà necessario pagare una buonuscita al Galatasaray. Tuttavia, il Napoli detiene un’opzione unilaterale per prolungare il contratto del giocatore fino al 2027, mantenendo così il controllo sul suo futuro.

“Incerto anche il futuro di Victor Osimhen, a gennaio versando circa 90 milioni può già lasciare la Turchia, ma solo per un sodalizio non italiano. A giugno costerà un po’ meno perché non ci sarà la buonuscita da corrispondere eventualmente al Galatasaray, il Napoli vanta opzione unilaterale per blindarlo fino al 2027”, spiega il giornalista.

La vicenda di Osimhen resta aperta, con un ritorno in un campionato di maggiore prestigio che potrebbe avvenire nei prossimi mesi.