Victor Osimhen, bel gesto nei confronti di un tifoso: ecco cosa ha fatto

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, attualmente è bloccato in Nigeria, a Lagos. Il calciatore, infatti, è reduce non solo da un infortunio al viso ma ha anche contratto il Covid-19, motivo che lo obbliga a rimanere necessariamente in Africa. Il ragazzo si è però reso protagonista di un bellissimo gesto nei confronti di un tifoso, vediamo cosa è successo.

Rinuncia Coppa D’Africa

L’attaccante nigeriano ha rinunciato assieme alla Nazionale a partecipare alla Coppa d’Africa. Il torneo, infatti, ha collezionato diverse perdite a causa degli innumerevoli contagi da Coronavirus nei calciatori e nei vari staff. Diversi campionati europei, compresa la Serie A, stanno di fatti rischiando grosso poiché molti dei giocatori non potranno fare ritorno nelle proprie squadre poiché bloccati in quarantena.

Un gesto inaspettato

Nonostante il periodo complesso che sta vivendo Osimhen, si è comunque reso protagonista di un bellissimo gesto nei confronti di un tifoso. Un fan, infatti, ha scritto su Twitter ironizzando: “Osimhen, non vedo il mio regalo per l’anno nuovo”. Detto fatto, il calciatore ha subito risposto: “Ti regalo io una maglietta, scrivi al mio amico @nonso331 per riceverla”. Insomma, un gesto che vale più di mille parole e soprattutto non è da tutti.

Ritorno a Napoli?

Non appena il tampone sarà negativo, il bomber del Napoli tornerà in Italia dove sosterrà delle visite mediche con il professor Tartaro per poi eventualmente riprendere gli allenamenti a Castel Volturno. Quando tornerà in campo? Presto per dirlo ma si ipotizza in un arco temporale compreso tra il 16 gennaio e il 23 gennaio.

La Gazzetta dello Sport ipotizza un possibile spezzone di partita il 16 gennaio contro il Bologna, ma attualmente nulla è certo. Serve ancora molta pazienza, secondo Napoli Magazine potrebbe essere convocato per il derby contro la Salernitana del 23 gennaio al “Maradona”.