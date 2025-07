Victor Osimhen e la permanenza alla SSC Napoli, Il Mattino rilancia: “Si è aperta una possibilità inaspettata”

La scorsa settimana si è iniziato a parlare della possibile permanenza di Victor Osimhen alla SSC Napoli, con il quotidiano Il Mattino che ha rivelato il possibile colpo di scena. Oggi, il noto quotidiano rilancia: “Il conto alla rovescia è già iniziato: il 15 luglio la squadra si ritroverà a Castel Volturno per le consuete visite mediche prima della partenza per il ritiro di Dimaro”.

“Entro quella data, la società vuole fare chiarezza sul destino di Osimhen. Si tratta di una sorta di ultimatum che il Napoli si è imposto per evitare di rivivere le incertezze e i ritardi dell’estate scorsa, quando la situazione contrattuale si risolse solo all’ultimo momento”.

“Dunque, dentro o fuori entro il 15 luglio? Più o meno sì. Non è una scadenza inderogabile, ma rappresenta un punto chiave per fare il punto sul mercato e orientare le prossime mosse. Negli ultimi giorni, però, si è aperta una possibilità inaspettata: quella della permanenza di Osimhen. Un’ipotesi ancora tutta da costruire, ma che non è da escludere. Il club sta lavorando anche in questa direzione”.

PERMANENZA VICTOR OSIMHEN ALLA SSC NAPOLI, AD ANTONIO CONTE NON DISPIACEREBBE AVERE UN CALCIATORE COME IL NIGERIANO NELLA ROSA PARTENOPEA

“All’allenatore non dispiacerebbe un attaccante come Osi in rosa, ma il nigeriano immagina un altro futuro per sé. Victor è in vacanza ma i contatti con il Napoli ci sono stati negli ultimi tre giorni. Sarebbe un clamoroso ribaltone, difficile per cifre e rapporti: “perdere” 75 possibili milioni e ritrovare uno stipendio da 12 milioni all’anno”, riportava il quotidiano.

Nonostante i tanti problemi avuti in passato, per il Napoli sarebbe davvero una svolta per l’attacco, con un calciatore capace di garantire almeno 30 reti a stagione. Una svolta importante per puntare in maniera decisa al quinto Scudetto.