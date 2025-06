Victor Osimhen, l’addio al Napoli era già annunciato dalla firma del contratto da 10 milioni di euro l’anno

Il rapporto tra Victor Osimhen e la SSC Napoli è sempre stato burrascoso. L’attaccante è stato sicuramente uno dei migliori della recente storia azzurra insieme con i vari Cavani, Higuain e Mertens, ma, il suo comportamento, non sempre è stato quello di un vero professionista.

L’anno dopo la conquista dello Scudetto, il presidente Aurelio De Laurentiis e gli agenti del calciatore hanno lavorato per mesi ad un rinnovo contrattuale che alla fine è arrivato, con il calciatore che è arrivato ad incassare lo stipendio più alto della storia della SSC Napoli: 10 milioni di euro a stagione.

Già quella firma, però, preannunciava il suo addio al club azzurro. Molti sono stati i problemi con la proprietà e forse anche con alcuni compagni di squadra per via dello stipendio molto più elevato nonostante le sue prestazioni, nell’ultimo anno in azzurro, non siano mai state veramente all’altezza.

Aurelio De Laurentiis già la scorsa stagione era stato categorico con il calciatore. Doveva trovarsi una squadra o rischiava di passare l’intera stagione in tribuna. Alla fine, a mercato già chiuso, è arrivato il Galatasaray. È stato comunque un affare per entrambi visto che il club azzurro è riuscito ad evitare il pagamento dell’oneroso stipendio, ha mantenuto una valutazione adeguata da 75 milioni e il calciatore ha potuto mettersi in mostra e vincere un altro Scudetto.