Victor Osimhen nel mirino della Juventus: Giuntoli prepara l’affondo

Attualmente in prestito al Galatasaray, Victor Osimhen si prepara a lasciare il club turco al termine della stagione. Il Napoli ha intenzione di cederlo per monetizzare dalla sua partenza, e tra le squadre interessate spicca la Juventus.

Cristiano Giuntoli, che lo aveva portato in azzurro ai tempi del Lille, vorrebbe ora replicare l’operazione per rinforzare la rosa bianconera in vista delle prossime competizioni, incluso il Mondiale per Club.

Avviati i contatti

Secondo le ultime indiscrezioni, i dirigenti della Juventus avrebbero già avviato contatti con l’entourage dell’attaccante nigeriano, ricevendo una risposta positiva sulla possibilità di un trasferimento. L’obiettivo è chiudere l’affare una volta definita la cessione di Dusan Vlahovic, operazione necessaria per finanziare l’acquisto di Osimhen.

Il giornalista di 7Gold, Sebastiano Sarno, ha riferito che esiste già un’intesa verbale tra la Juventus e gli agenti del giocatore.

“Osimhen ha scelto la Juventus e sa che vestirà la maglia bianconera”, ha dichiarato Sarno, aggiungendo che il club torinese punta a chiudere l’operazione per una cifra compresa tra i 70 e i 75 milioni di euro entro giugno.