Victor Osimhen ricoverato all’Ospedale di Istanbul

Victor Osimhen è stato operato al braccio nei giorni scorsi, dopo l’infortunio subito durante la sfida di Champions League contro il Chelsea. L’intervento si è reso necessario per risolvere il problema fisico emerso nel corso del match. Le condizioni del giocatore sono monitorate con grande attenzione.

Nonostante l’esito positivo dell’operazione, l’attaccante nigeriano non ha ancora lasciato l’ospedale. Secondo quanto riportato dal quotidiano Fanatik, è stato lo stesso calciatore a scegliere di prolungare la degenza. La decisione è stata presa per garantire un recupero più sicuro.

Il centravanti, autore di 19 reti stagionali, resterà ricoverato ancora per alcuni giorni. La permanenza nella struttura sanitaria permetterà allo staff medico di seguire da vicino l’evoluzione della situazione. L’obiettivo è evitare complicazioni durante la fase di recupero.

Osimhen dovrebbe lasciare il policlinico della capitale turca nella giornata di domenica. Fino ad allora continuerà le cure senza allontanarsi da Istanbul e dal Galatasaray. Il club resta in costante contatto con i medici per aggiornamenti sulle sue condizioni.